Famiglie in bicicletta al Festival Nova Eroica di Buonconvento, divertimento e spettacoli!

Intere famiglie a pedalare allegramente sulle strade bianche delle Crete senesi. Oggi al Festival Nova Eroica di Buonconvento è la giornata della famiglie in bicicletta, in cui la parola d’ordine è divertimento. Nell’ultimo giorno di questa grande festa dedicata al ciclismo vintage, anche spettacoli, momenti culinari, mercatini: tutto questo nelle piazzette e nei vicoli medievali di Buonconvento, lo scenario perfetto per raccontare la storia e le storie dell’Eroica. Saranno tanti stamattina alle 9 i partecipanti alla Nova Eroica Familiy, escursione sulle strade sterrate aperta a ogni tipo di bici: dalla mitica Graziella alla bicicletta elettrica. Nella stessa mattina spazio a ’Eroica incontra i giovani’ con il ’Memorial Maurizio Nardi e Eraldo Moricciani’, dedicato a due figure indimenticabili che molto hanno fatto per la promozione del ciclismo, soprattutto a livello giovanile. E poi un ricco programma di eventi collaterali.