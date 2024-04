’Famiglie e affetti queer’. Un convegno oggi e tavola rotonda domani

Oggi e domani l’Università per Stranieri ospita nella sede di via Pispini 1 il convegno internazionale e transdisciplinare ’Queer kinship. Affects, Families, Bonds’, organizzato insieme alle Università di Birmingham e Toronto. Le due giornate di studi esploreranno le trasformazioni delle dinamiche familiari e dei legami affettivi alla luce dei recenti cambiamenti sia a livello legislativo che a livello di rappresentazione culturale con più di 40 relatori provenienti da diversi paesi e ambiti di ricerca. Domani alle 17.30, sempre in via Pispini, la tavola rotonda dedicata al tema ’Famiglie queer: affetti, scelte, diritti’: con interventi di esponenti delle associazioni lgbtqia+ che da anni lavorano sul territorio senese e toscano per sostenere ed aiutare sui piani sociale, psicologico e giuridico, forme di famiglie e legami affettivi non riconosciute a livello legislativo nel nostro Paese.