Famiglia travolta dal tir, marito e moglie in rianimazione

Siena, 8 agosto 2023 – Sono gravi le condizioni di due turisti francesi, marito e moglie, che nel pomeriggio di ieri a San Gimignano sono stati travolti dal rimorchio di un camion mentre passeggiavano sul marciapiede in via Roma assieme ai figli di 11 mesi e di tre anni.

I coniugi - fa sapere l'azienda ospedaliera delle Scotte di Siena dove sono ricoverati - sono in rianimazione e in prognosi riservata. I due bambini sono all'ospedale Mayer di Firenze. Il più' piccolo, secondo quanto si apprende, è intubato ma le sue condizioni sono stabili. Il fratello era stato portato in ospedale per precauzione ma le sue condizioni sono meno preoccupanti.

Dopo aver fatto la prima curva per Baccanella sulla strada provinciale la motrice del camion si è ribaltata e ha preso in pieno la famiglia che camminava tranquillamente sul marciapiede in direzione del centro storico. Una scena terribile: immediata la corsa per soccorrere la famiglia. I primi soccorritori sono stati semplici cittadini e volontari. L’urlo delle sirene è rimbalzato in tutta San Gimignano e sono arrivati in volo Pegaso 1 e 2. Sono stati attivati anche i mezzi di soccorso con le ambulanze del 118 di San Gimignano, Colle e Poggibonsi, i carabinieri di varie stazioni, i vigili urbani e le squadre dei vigili del fuoco arrivate con la grossa Gru per rimuovere il rimorchio e riaprire la strada provinciale.

Sul posto anche il sindaco Andrea Marrucci, il vice Niccolò Guicciardini, che hanno aiutato a deviare il traffico in partenza e in arrivo incanalandolo verso altre strade secondarie. Le condizioni dei feriti sono apparse subito gravi, soprattutto quelle della mamma, 40 anni, e del babbo, 36 anni

"I pompieri – hanno raccontato alcuni soccorritori – sono dovuti intervenire con la motosega per liberarli dai tronchi e dai rami perché rimasti incastrati negli olivi”. Il tir è ora al centro di accertamenti e verifiche per ricostruire la dinamica del grave incidente: al caso lavorano il comando della polizia municipale e i carabinieri.