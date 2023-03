Il falso allarme nei boschi: "Ho sentito urlare una donna". Mobilitazione dei soccorritori

Cacciatori bei boschi (foto di repertorio)

Montepulciano, 5 marzo 2023 - Un grugnito di un cinghiale ferito scambiato per le urla di una persona che chiede aiuto. Questa la causa dell’allarme che l’altra sera ha portato carabinieri, vigili del fuoco, volontari, a perlustrare le aree boschive attigue al centro abitato di Acquaviva di Montepulciano.

Un uomo residente nella zona ha chiamato le forze dell’ordine chiedendo soccorsi e affermando di aver sentito (stava passeggiando ai bordi della strada provinciale) provenire dal vicino bosco grida dolore. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori. Subito è iniziata la perlustrazione dell’area vicina alla strada dove passeggiava l’uomo che ha dato l’allarme. Ricerche che non hanno dato alcun esito. O meglio, è stata trovata la carcassa di un ungulato morto. Mentre si cercava nel bosco, sono stati sentiti anche dei cacciatori appartenenti a due squadre che avevano fatto una battuta proprio in quella zona.

I cacciatori hanno raccontato di essersi imbattuti in un gruppo di cinghiali. Tra questi ce n’era uno ferito. Le squadre avrebbero raccontato di aver visto anche un gruppo dii lupi che inseguiva i cinghiali. Della persona scomparsa (chi ha dato l’allarme aveva parlato di una donna) nessuna traccia. Da qui il convincimento dei soccorritori che il grugnito potesse essere stato scambiato per grida. Chi ha dato l’allarme è però convinto di aver sentito grida d’aiuto di essere umano. Per escludere questa ipotesi, le ricerche sono proseguite anche ieri mattina. Ma senza esito. Invece ci sono conferme, da più part, che nella zona di Acquaviva i lupi si portano anche molto vicino alle civili abitazioni. Inoltre sono stati, più volte, avvistati ai bordi, e anche in mezzo, alla provinciale che attraversa il paese.