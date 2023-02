False polizze, così agente truffava i clienti: condannato a 4 anni

Avevano creduto in quell’uomo. Si erano fidati della sua competenza. Alcune delle persone poi truffate gli avevano affidato gli interessi della famiglia per anni e anni, sempre come assicuratore. Mai si sarebbero aspettati di essere ’traditi’ proprio da quel professionista di 58 anni originario di Salerno ma ben inserito a Siena. Che hanno poi denunciato, quando il denaro investito è svanito nel nulla, portandolo davanti al giudice Francesco Cerretelli che ieri ha letto la sentenza dopo la discussione avvenuta qualche settimana fa. Condannandolo a 4 anni e 4 mesi di reclusione, all’interdizione dai pubblici uffici. Ha disposto inoltre il pagamento di una provvisionale alle parti civili – tre erano assistite dall’avvocato Marco Bianchini – di 100 mila euro. Il risarcimento del danno sarà definito invece in sede civile.

Una vicenda giudiziaria dolorosa per le persone che l’hanno promossa. "Eravamo amici da tempo, persino della stessa Contrada. E’ venuto addirittura a mangiare a casa mia", aveva raccontato nell’aprile scorso un pensionato senese che nel 2019, attraverso l’avvocato Bianchini, aveva sporto denuncia. Si era accorto che qualcosa in quegli investimenti non andava quando, volendo prendere dei soldi, erano iniziate le scuse. Una dietro l’altra. Tutto per ritardare il versamento che infatti non è mai avvenuto. Il ’danno’ nei confronti di una donna di Poggibonsi si sarebbe aggirato intorno ai 300mila euro. Mentre ad altre persone che vivono sull’Amiata, che non si sono costituite poi parte civile, ne erano spariti oltre 20mila. Aveva fatto credere loro di essere un assicuratore (lo sportello non c’è più) che operava per un nome molto noto nel campo, spingendoli a sottoscrivere due polizze false sulla vita, facendosi consegnare i relativi assegni.

La.Valde.