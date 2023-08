False identità per evitare il carcere: preso

Non solo controlli per il Palio. La polizia è impegnata anche sul territorio provinciale per una serie di controlli anticrimine. Durante questi servizi ha denunciato per false generalità un albanese di 38 anni, che poi, dovendo scontare alcune condanne, è stato arrestato. Nel corso di controlli sull’Autopalio la Polstrada di Siena ha fermato un furgone con a bordo due persone, un italiano già noto alle forze dell’ordine, e un albanese sprovvisto di documenti e senza fissa dimora. Gli agenti hanno accompagnato i due in caserma per ulteriori accertamenti. I rilievi fotosegnaletici hanno svelato la vera identità del 38enne, che in passato aveva fatto ricorso a numerosi alias. Ma stavolta il trucco non ha funzionato. E’ emersoche la persona in questione fosse destinataria di tre provvedimenti per i quali deve scontare oltre due anni di carcere. Sulla sua testa gravava inoltre un’ordinanza di custodia cautelare.