’Falsa storia’, la lezione di Valenti. L’archeologia usata dalla politica

False notizie, ovvero le famose fake news. Ne girano davvero tante, il mondo ne è pieno e sembra che se ne trovino anche in tema di archeologia. Un’originale e inedita conferenza, dai contorni spettacolari, svelerà le verità su fake archeologici e fanta-archeologia. Oggi alle 17,30 al Museo Archeologico di Monteriggioni, Abbadia Isola. In cattedra, ma in qualche modo anche sul palcoscenico, Marco Valenti, docente di Archeologia Medievale dell’Università di Siena che presenterà ’Falsa Storia. L’uso politico dell’Archeologia tra ricostruzioni strumentali e post verità’.

Alcune anticipazioni? Eccole: dalla falsa donazione di Costantino ai più volte riproposti diari di Mussolini, dal Medio Oriente, dove l’archeologia tende ad assumere una funzione strumentale e legittimante rispetto alla politica, alla letture folli della storia dell’umanità in ottica ariana nella Germania tra ’800 e ‘900.

E poi, la rilettura delle antichità greche in chiave nazista: "Penelope è una figura nordica del VII secolo avanti Cristo, il tempio greco si è sviluppato, attraverso ingrandimenti e perfezionamenti a partire dalla casa germanica, la porta dei leoni di Micene, un simbolo culturale nordico". L’evento completa quel percorso già iniziato con la serata di fine dicembre sui fake in Archeologia. La disciplina è soggetta a manipolazioni di vario tipo, ognuna destinata a proporre storie e narrazioni diverse che cambiano e strumentalizzano i dati della ricerca. Il pericolo è dietro l’angolo. Anche se il mestiere di "riscrittore della storia", come in ’1984’ di George Orwell, ufficialmente non esiste è indiscutibile, come afferma il protagonista, che "chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato".

Si parlerà pertanto di episodi di falsificazione, di Cancel Culture, di revisionismi, di tradizioni inventate, di nazionalismi. Bufale, fake news, teorie del complotto. Le società antiche così come quelle contemporanee appaiono particolarmente sensibile al tema del ’falso’ e anche l’archeologia e la storia divengono facilmente oggetto di falsificazione: tra ambizioni frustrate, interessi economici, sete di potere. Non solo raggiri e truffe ma soprattutto attività che portano comunque ad alterare le tracce del nostro passato. L’archeologia e la storia sono, allora, attività ’innocenti’? Stasera le risposte a questa domanda. A cura del Comune, Monteriggioni AD 1213, Amici del Castello. Ingresso gratuito con prenotazione allo 0577 304834.

