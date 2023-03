Falorni: "Non mi candido con Sena Civitas"

L’ultima chiamata è probabilmente per domani, quando nella sala Italo Calvino al Santa Maria della Scala è in programma la presentazione ufficiale delle liste a sostegno di Fabio Pacciani. Per allora il caso Polo Civico-Sena Civitas avrà trovato una sua definizione, con la certificazione della rottura o con una non facile ricomposizione. Di certo c’è che Marco Falorni, presidente del consiglio comunale, non si candiderà con il movimento. Ieri il lapidario annuncio via social: "Comunico la mia indisponibilità a candidarmi con Sena Civitas, in qualunque schieramento decida di presentarsi. Un saluto ai tanti amici che ho in quella associazione". Parole arrivate all’indomani di una burrascosa giornata, con due riunioni del direttivo di Sena civitas e un incontro con Pacciani. Lo stesso candidato sindaco ieri è tornato sulla vicenda con "un ultimo atto di chiarezza". "In questi dieci mesi di campagna elettorale – afferma – ho avuto centinaia di incontri. Tra questi anche quello con Marco Falorni. Un incontro durante il quale mai, nessuno dei due, si è preso l’impegno di un suo ingresso nelle liste del Polo Civico". Pacciani ribadisce poi le motivazioni del no al suo ingresso: "Non si tratta di una questione personale ma di coerenza. Falorni è attualmente presidente del consiglio comunale e capogruppo di un movimento a sostegno del sindaco De Mossi. Permettere il suo ingresso tra le nostre liste vorrebbe dire piegare la testa a quel trasformismo che ha distrutto la città". Al tempo stesso, viene sottolineato il lavoro di collaborazione compiuto fin qui con Sena Civitas: "Con le sue donne e uomini, ha fornito un contributo e sostegno netti e trasparenti al progetto del Polo Civico", afferma Pacciani. Aggiungendo però: "C’è chi tenta di spaccare il Polo Civico per farci passare come fossimo uguali ai partiti tradizionali". Stasera Sena Civitas torna a riunirsi per proporre una nuova possibile soluzione, sulla quale poi dovrà eventualmente poi esserci la convergenza con Pacciani e la coalizione, se prevarrà la linea della riappacificazione. O.P.