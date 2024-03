Falassi da Siena a Berkeley e ritorno. Gli scritti sul Palio e molto altro

Esce in due volumi ‘Da Siena a Berkeley e ritorno. Scritti sul Palio e molto altro’, che raccoglie brevi testi di Alessandro Falassi usciti su giornali e riviste fra il 1971 e il 2011. La pubblicazione (Betti Editrice) è curata dalla moglie Chiara Taddei e dal figlio Giovanni Falassi, a dieci anni dalla morte dell’antropologo. Per accompagnarne l’uscita l’Università per Stranieri, che ha fornito il proprio patrocinio alla pubblicazione, ha dedicato all’opera una presentazione in aula magna nel corso della quale sono stati invitati a intervenire, oltre alla curatrice Chiara Taddei e all’editore Luca Betti, il rettore Tomaso Montanari, Duccio Balestracci, Pietro Cataldi e Silvia Folchi. Della Stranieri, infatti, Falassi è stato docente per molti anni, dirigendo i corsi di lingua e cultura fino al 1992, ai tempi della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri.

In oltre seicento pagine, i due volumi raccolgono quelli che gli stessi curatori definiscono "scritti effimeri", ovvero quelli apparsi su quotidiani, riviste, periodici, di cui fanno parte anche discorsi pronunciati e non pubblicati e interviste rilasciate in varie occasioni. Fra i temi trattati nel corso di quarant’anni spiccano ovviamente il Palio e le contrade, e poi i cibi e il vino e le tradizioni delle terre senesi, ma anche le esperienze statunitensi e le trasformazioni sociali in atto di cui Fralassi è stato sempre un attento osservatore.

Antropologo culturale, originario di Castellina, si era formato tra Firenze, Parigi e Berkeley, dove ha anche insegnato nella sua lunga carriera di docente che lo ha portato anche a Los Angeles. Studioso di festività e ritualità, costumi e cerimonie, etnologia del cibo, tradizioni senesi e toscane, ha pubblicato una lunga serie di saggi. È stato anche priore dell’Istrice fra il 1993 e il 1995. "Con lui ho avuto un rapporto speciale – racconta l’editore, Luca Betti – perché tra le altre cose è stato il professore con cui mi sono laureato".

"Chi leggerà questi pezzi, tutti brillanti e ben scritti, ci troverà questo passo lungo del viaggiatore esperto – scrive nell’introduzione Pietro Cataldi – mai provinciale e mai esterofilo; ovunque a casa e sempre in qualche modo straniero: un ospite che né si fa colonizzare né cerca di rivendicare la superiorità del distacco critico. E anche per questo a Siena la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri diventa, in Italia, il posto ideale del suo lavoro come ricercatore e come docente".

