Fabio si smarca a Siena: "Nessun intervento a rischio"

"Nessun progetto finanziato con fondi del Pnrr nel territorio comunale di Siena è a rischio". Parola del sindaco Nicoletta Fabio, che specifica: "Al momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione di cancellazione o depotenziamento economico degli interventi previsti o avviati, a meno che non arrivino a sorpresa dalla Regione indicazioni in questo senso". Il filo diretto con l’Ufficio Pnrr e l’ingegner Paolo Ceccotti è costante, per questo il sindaco Fabio annuncia: "La manifestazione prevista oggi dei sindaci della provincia di Siena davanti alla Prefettura? Non sarò presente, perché non ci sono i contenuti su cui manifestare. Bene chi lo fa per chiedere spiegazioni sul suo territorio di competenza".

Del resto, il primo cittadino di Siena ha un canale privilegiato con il Governo nazionale, quindi ribadisce: "L’ufficio Pnrr del Comune ha fornito rassicurazioni su tutti gli iter partiti. Semmai può esserci qualche preoccupazione sul futuro dei prossimi fondi da distribuire, ma resta costante il rapporto con Roma per essere informati su tutto in tempo reale".

A garantire sul rispetto delle scadenze è anche l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini: "Sul territorio comunale stiamo mettendo a terra progetti per una quarantina di milioni di euro, quattro dei quali cofinanziati da Palazzo pubblico (l’11% della somma totale). Tutti i progetti previsti sono in piedi e le scadenze rispettate. Per fare alcuni esempi, i lavori relativi all’ex Collegio San Marco si concluderanno, per quanto riguarda il primo lotto, a settembre; per l’autorimessa di San Miniato, la gara è conclusa e i lavori sono stati affidati, inizieranno a settembre; i lavori del primo lotto di Villa Rubini Manenti sono stati affidati e inizieranno ad agosto, così come quelli relativi ai teatri dei Rozzi e Rinnovati".

E ancora: "Sono in corso i lavori alle scuole Santa Marta e Simone Martini – sottolinea Bianchini – è stato riaperto il campo scuola ‘Renzo Corsi’ ed entro pochi giorni saranno consegnati i lavori per quanto riguarda il campo di rugby e la Cittadella dello Sport all’Acquacalda".

Insomma, l’amministrazione comunale ostenta tranquillità e si smarca dagli altri sindaci della provincia, politicamente schierati con il centrosinistra, marcando la propria autonomia decisionale.

Cristina Belvedere