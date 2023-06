Fabio sfoglia la margherita Polo Civico diviso in aula

di Orlando Pacchiani

Giornata di stallo, la definiscono gli osservatori di Palazzo Pubblico, quella trascorsa ieri sul fronte della composizione della giunta. Il sindaco Nicoletta Fabio vuole avere chiaro tutto il quadro, perché sa benissimo perché la partenza con una squadra coesa (dentro e fuori la squadra di governo) è elemento decisivo, considerato anche che ci sarà da ridisegnare almeno in buona parte l’organigramma della struttura amministrativa. Sul fronte delle indicazioni dei partiti, ancora da sciogliere qualche nodo: se per Michele Capitani (probabile vicesindaco) ed Enrico Tucci non ci sono dubbi, bisognerà capire cosa succederà per il terzo posto. Il nome più probabile resta quello di Barbara Magi, ma Riccardo Pagni non sarebbe convinto della presidenza del consiglio comunale e punterebbe a un assessorato.

Alla fine la quadra in qualche modo si troverà, anche sul fronte civico e in particolare per quato riguarda la lista Nicoletta Fabio sindaco che dovrebbe esprimere due nomi. Faranno entrambi riferimento alla componente di Alfredo Monaci? E saranno due eletti consiglieri, con conseguente slittamento ai primi dei non eletti, cioè Leonardo Pucci e Stefano Marzocchi?

Domande cui il nuovo sindaco è chiamato a dare una risposta ormai in pochi giorni, anche perché incombe la convocazione del primo consiglio comunale con l’approvazione del programma di mandato. Sena Civitas dovrebbe esprimere Vanna Giunti, dipendente comunale in aspettativa.

Sul fronte del Polo civico manca solo l’ufficialità, ma ormai la strada è presa: i quattro consiglieri eletti andranno ognuno per la sua strada. Sena Civitas, con la scelta tra primo e secondo turno, è approdata in maggioranza ed esprimerà appunto un assessore. Siena sostenibile annuncerà a breve che costituirà gruppo a sé, probabile a quel punto che anche Per Siena e Pacciani non vadano insieme. L’ex candidato sindaco potrebbe tenere alta in consiglio comunale la bandiera del Polo civico, come vorrebbero parte delle liste della coalizione.

Sul tavolo anche una questione regolamentare: entro 24 ore dall’insediamento del consiglio comunale un solo consigliere può costituire anche gruppo a sé, dopo sarebbe comunque costretto a confluire nel gruppo misto. Con la conseguente minore possibilità di rappresentanza nelle commissioni e in conferenza dei capigruppo. Entro l’inizio della prossima settimana le decisioni saranno ufficiali.