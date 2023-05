Fabio-Meloni, incontro romano La candidata oggi dalla premier "Filo diretto con il Governo"

di Eleonora Rosi

‘Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna’. È così che, seguendo alla lettera il famoso proverbio, la candidata a sindaco del centrodestra senese Nicoletta Fabio andrà a Roma oggi per incontrare il presidente del consiglio Giorgia Meloni. La visita va inquadrata in un calendario più ampio, che ha visto sfilare a Siena alcuni dei più alti esponenti del governo, ministri, sottosegretari e il leader della Lega Matteo Salvini, che tornerà in città la prossima domenica sera. Mentre domani mattina sarà a Isola d’Arbia, di fronte alla Cassia incompiuta, Galeazzo Bignami, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, accompagnato da Francesco Michelotti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Ieri è stato il turno del sottosegretario alla presidenza del consiglio Alessandro Morelli, che ha fatto tappa in città sempre per sostenere Fabio. "I nostri candidati faranno ancora più bella Siena – ha detto Morelli –. Dobbiamo guardare avanti, questa è una città carica di storia, è una delle perle del nostro Paese. Bisogna svolgere delle analisi per dare un impulso all’economia generale delle nostre città. Le grandi e medie realtà devono pianificare eventi internazionali, che siano delle vetrine per il mondo. A volte non ci rendiamo conto dei ritorni di popolarità che danno questi eventi, possono durare diversi anni. Siena può candidarsi per essere sede di un grande evento, con Fabio sindaco sarà possibile".

"Morelli ha espresso l’idea di una prospettiva – ha commentato la candidata sindaco –. Questa città ha bisogno di respirare. Penseremo a quale evento internazionale da organizzare, quello che importa è poter contare sull’esperienza di persone come il sottosegretario. Avere un rapporto diretto con il governo nazionale è un valore aggiunto. C’è voglia di fare, c’è una visione a lungo termine. Spero di avere non cinque ma dieci anni a disposizione per lavorare. Il governo ci aiuterà a creare le precondizioni per far crescere ancora di più Siena. Le nostre eccellenze, che sono la nostra identità, devono essere un punto di partenza".

Andrea Corsi, segretario provinciale della Lega e vicesindaco, ha espresso soddisfazione per i legami che la città di Siena potrebbe avere con il governo avendo Nicoletta Fabio come sindaco. "Morelli può essere la carta vincente per uscire da un periodo triste per Siena. Le prime luci di quest’alba si stanno vedendo all’orizzonte, con Nicoletta Fabio e Morelli siamo convinti ci sia un futuro radioso per la città", ha detto Corsi.