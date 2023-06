Fabio apre il Comune al territorio "Siena deve uscire dall’isolamento"

di Eleonora Rosi

"L’apertura e il dialogo con i cittadini e con tutto il territorio saranno uno degli assi portanti della mia azione amministrativa". Era la prima uscita pubblica, per il sindaco Nicoletta Fabio, che ieri pomeriggio ha partecipato a una delle tavole rotonde di Siena Next, che ha presentato i risultati del progetto promosso da Anci incentrato sullo sviluppo e la capacità di fare rete delle cosiddette città medie, dodici capoluoghi di provincia come punti di riferimento dei rispettivi territori. Con lei Veronica Nicotra, segretario generale Anci, moderatore Orlando Pacchiani de La Nazione.

"Il mio atteggiamento da sindaco sarà caratterizzato da totale apertura", ha dichiarato Fabio, ribandendo quanto già affermato più volte in campagna elettorale. "Siena ha vissuto e per certi versi subìto un isolamento – ha continuato –, che un tempo è stato anche ‘splendido’ e del quale in qualche modo andavamo orgogliosi. Ma la città ha capito che al giorno d’oggi da soli non si va da nessuna parte".

Circa i modi in cui ricreare o implementare, a seconda dei casi, il rapporto della città con l’area vasta, Fabio ha una visione chiara:"Quello senese è un territorio ricco di prospettive. Il Comune ha la possibilità e il dovere di muoversi come aggregatore e facilitatore delle relazioni fra tutti gli enti, per individuare opportunità strategiche di sviluppo. Dobbiamo ristabilire un legame e una collaborazione che forse si è un po’ persa – ha ribadito il sindaco –. Il primo passo è creare occasioni di confronto fra pari, in cui il Comune di Siena sia neutrale e assuma ruolo centrale fra le varie forze. In questo modo, se ad esempio un determinato ambito economico necessità di un certo tipo di professionalità, l’Università può e deve operare in modo da formare professionalità di quel tipo".

Un tipo di ruolo del Comune, quello delineato da Fabio, in linea con quanto auspicato da Anci. "I centri medi – ha detto Nicotra –, sono strategici in un’ottica di rafforzamento della capacità dei comuni di fare attività di programmazione dello sviluppo del proprio territorio".

Un grande lavoro, in parte già in corso, in parte da iniziare, aspetta Nicoletta Fabio, che dal canto suo conta di fare affidamento sui preziosi legami con Roma. "La ricerca di risorse esterne e di partnership pubblico-privato è una delle mie linee guida. Purtroppo, quel vivere di rendita cui Siena si era abituata, è finito, quindi è indispensabile trovare risorse nuove – ha concluso il sindaco –. Si tratta di un cambiamento culturale e non solo di una strategia economica".