Fabbrichina, una storia senza fine All’appello mancano due lotti al momento senza proprietario

L’intricata storia della Fabbrichina ancora non è finita. Di fatto se la piscina a cielo aperto non esiste più e da anni è ormai presente al suo posto la Conad, all’appello, però, mancano ancora due dei principali lotti, infatti, quest’ultimi non hanno ancora un proprietario. Sono ora nuovamente in vendita i due lotti (B ed E). Riavvolgendo il nastro: il tipo di procedura è quella del fallimento, le previsioni della zona facevano parte del Piano Particolareggiato ATPA3 denominato "La Fabbrichina – Vulcanica" del 20032004, scaduto per le possibilità edificatorie nel luglio 2018. L’ATPA3 fu realizzato dall’architetto francese Jean Nouvel, il piano era misto pubblico-privato e nel 2007, vennero avviati i lavori da parte della società New Colle, società partecipata della Colle Promozione a sua volta società partecipata del Comune. Poi tutto si bloccò con i fallimenti. Andando con ordine per lotto B si intende l’edificio residenziale, citando De Gregori si tratta ‘della casa in collina’, o per meglio dire quella struttura realizzata all’ultima curva della Via Nova sotto località La Fornacina. Da sottolineare che il titolo abilitativo risulta scaduto e sarà necessaria la richiesta di nuovo titolo per il proseguimento dei lavori. La data della vendita sarà il 28092023 alle 12, ma il termine di presentazione delle offerte sarà il 27092023 alle 12. Il prezzo base è di 828.000 euro, con un rilancio minimo di 8mila euro, la stima è di ben 1.614.500 euro. Per quanto riguarda, invece, il lotto E riguarda la Vulcania vera e propria, in sostanza fabbricati industriali e terreni. Il Comune di Colle in questa amministrazione Donati aveva vinto nel 2021 un bando dell’Agenzia dei Processi partecipativi, con un finanziamento da 18mila euro per il progetto di una nuova biblioteca proprio nell’ex Vulcania. Oggi questo complesso parte da un prezzo base di 1.182.000 euro, il termine di presentazione delle offerte è fissato alle 12 per il 27.09.2023, mentre la data della vendita sarà il 28092023 alle 12. È ormai comune ed assodato che proprio in questa zona sarà edificata la biblioteca. Non male, però, sarebbe pensarci anche il Comune stesso, data la vastità dell’area e la scomoda posizione nel quale è situato in questo momento. Tante le idee e la voglia di vedere finalmente attuata la riqualificazione totale de La Fabbrichina, però, serve sciogliere prima di tutto il nodo della proprietà.

Lodovico Andreucci