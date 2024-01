Fabbiano di Sopra. Podere all’asta

Colle vende uno dei gioielli più preziosi della sua corona. Il Comune, infatti, ha indetto un’asta pubblica per la vendita del ‘Podere Fabbiano di Sopra’ (oltre 26 ettari di terreno coltivabile e 6 fabbricati rurali con varie destinazioni) di cui è proprietario, con una base d’asta di 600.000 euro ed aumento minimo di 3.000. E’ richiesto un deposito cauzionale di 60.000 euro, pari al 10 per cento della base d’asta. Le offerte dovranno pervenire entro il 29 febbraio all’ufficio protocollo del municipio, in un plico sigillato che riporti all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura "Non aprire: contiene offerta per la vendita di podere Fabbiano di Sopra". L’asta si svolgerà in municipio il primo marzo alle 10, tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune.