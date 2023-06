Export senese in crescita, nel primo trimestre 1,1 miliardi di euro

"L’export senese fra gennaio e marzo 2023 fa segnare un risultato molto positivo, con un passo superiore a quello medio regionale (+17,1%)", dice Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena, presentando i dati dell’export senese nel primo trimestre, su base Istat.

Le esportazioni della provincia di Siena si attestano a oltre 1,1 miliardi di euro, con una crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 del + 32,7%. "Un risultato regionale influenzato dal risultato positivo di alcune province come Siena - prosegue Guasconi -, che con il 7,6% del totale è la quinta provincia esportatrice della Toscana. La prima categoria di prodotti esportati sono i prodotti farmaceutici (+65,8%): con 552 milioni di euro il settore rappresenta il 50,1% dell’intero valore delle esportazioni". Con una crescita del + 121,3% rispetto al 2022, gli Stati Uniti, con 219 milioni di euro, si confermano primo mercato per le produzioni farmaceutiche senesi; il Belgio con 76 milioni scavalca la Polonia che scende a 74 milioni di euro.

Ci sono però anche elementi di incertezza: il comparto manifatturiero e le costruzioni sono in fase di rallentamento; e i consumi interni restano penalizzati dall’inflazione.

"La camperistica–evidenzia il segretario generale Marco Randellini – si conferma come secondo settore dell’export senese: il 2023 inizia con un ritorno alla crescita delle vendite (+27,6%) per un valore di 164 milioni di euro. Il primo mercato, con oltre 71 milioni di euro è la Germania. In crescita la maggior parte degli altri settori: prodotti alimentari (+17,4%), abbigliamento (+40,8%), pelletteria-calzature (+11,9%), legno (+2,4%), prodotti chimici (+84,6%). Per il settore delle bevande si confermano gli Stati Uniti come primo mercato (37 milioni di euro, -3,3%), seguiti dalla Germania (12 milioni) e dal Canada (6 milioni). In flessione anche l’agricoltura, mobili e macchinari".