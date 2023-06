"Export a livelli record siamo primi in Toscana Il Biotecnopolo al via La mission è la ricerca"

di Pino Di Blasio

Fabrizio Landi sembra quasi stupito che quel dato contenuto nello studio Irpet sul record delle esportazioni in provincia di Siena sia passato sotto silenzio. "Siamo la migliore provincia in Toscana per aumento dell’export - evidenzia il presidente di Confindustria Siena e della Fondazione Tls -. Nel 2022 le vendite all’estero sono cresciute del 38%, il farmaceutico addirittura del 50%".

Non sono una novità gli aumenti a doppia cifra, valgono anche per il vino e l’agrifood.

"Non dobbiamo dare per scontati aumenti nelle bilance commerciali. Brindiamo al primato in Toscana, come Confindustria sono molto contento del successo e di numeri così confortanti".

Non è troppo entusiasta?

"Affatto. L’export è il termometro dello stato di salute delle imprese di un territorio. Misura la loro capacità di competere in tutti i mercati internazionali , anche in settori ad alto valore aggiunto. Come la meccanica di precisione e il farmaceutico".

Da un lato l’export alle stelle, dall’altro vertenze rischiose come Whirlpool.

"La vertenza si associa al passaggio di proprietà del gruppo, con l’ingresso dei turchi di Arçelik. La fabbrica di Siena ha caratteristiche particolari nella produzione del freddo. La strada da seguire è convincere la proprietà nel continuare a vedere Siena come il posto più giusto per produrre congelatori. E non spostare la produzione. Sarà un’operazione di sistema".

Tornando alle Scienze della vita, cosa c’è da evidenziare nel bilancio della Fondazione Tls?

"L’ecosistema di Tls si è rafforzato, grazie anche al supporto della Regione Toscana e della Fondazione Mps. Aumentano le imprese incubate, gli investimenti che attiriamo, fatturati, dipendenti e produzione scientifica. Tutti i parametri fondamentali delle nostre missioni sono migliorati. E il bilancio 2022 si porta in pancia anche le prospettive rosee del Biotecnopolo".

C’è un caso che può fare da paradigma della crescita?

"Uno dei più grandi gruppi internazionali nel settore delle scienze della vita ha comprato una start up e ha deciso che debba restare a Siena, in Tls. Ha una ventina di dipendenti, il grande gruppo non ha altre sedi in Italia. Per questo la scelta di restare a Siena è di grande valore. Segnale di capacità del territorio di attrazione di investimenti".

Cosa vuol dire che nel bilancio di Tls ci sono già le prospettive del Biotecnopolo?

"Siamo il quinto socio fondatore, è stato nominato il consigliere di competenza. Nelle prossime settimane il Biotecnopolo passerà alle azioni"

Le va bene la nomina di Annalisa Santucci nel cda?

"Certo. Siamo tutti contenti che il Governo abbia riconosciuto il ruolo di chi già siede nel nostro comitato scientifico. Non faccio commenti sui singoli nominati, sono contento per lo spirito complessivo delle scelte".

Il Biotecnopolo partirà in contemporanea con la doppia laurea Fauci-Rappuoli?

"Non conosco il giorno, ma siamo in dirittura d’arrivo dopo le nomine del cda. La fase embrionale è terminata, ora inizia la fase operativa".

Lei ha un doppio ruolo, Confindustria e Tls. Come pensa di soddisfare le richieste delle imprese di coinvolgimento nel Centro antipandemico?

"Parlo come vertice di Confindustria, anche se non nascondo il doppio ruolo. Lo Stato ha individuato nel territorio di Siena il luogo ideale, per competenza e storia, per dare vita al centro di ricerche per la lotta alle pandemie. L’Italia non vuole farsi trovare impreparata di fronte a una nuova emergenza sanitaria. Il Biotecnopolo ha una doppia anima, ricerca e sviluppo. Ma è la prima che assorbirà la stragrande maggioranza delle risorse. Non c’è un collegamento diretto tra ricerca e imprese. Naturalmente ci saranno ricadute, anche per le aziende senesi, nel caso vengano sviluppate soluzioni di successo antipandemie".