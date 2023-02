Ex Senapetroli, via al primo lotto con 1,2 milioni

Per il momento si partirà con il primo lotto, finanziato con 1,2 milioni di euro con fondi Pnrr, poi si potrà procedere con il secondo quando si reperiranno gli altri 700mila necessari per completare l’intervento. Ma intanto potrà iniziare il recupero dell’ex area Senapetroli all’intersezione tra via Esterna Fontebranda e via Pescaia. Un intervento rilevante per il quale il primo incarico fu assegnato dall’amministrazione nel 2007. Il progetto è rimasto lettera morta fino al 2020 quando è ripartita la procedura, anche grazie al collegamento con il Piano operativo. All’articolo 128 è infatti previsto il piano attuativo di recupero, tramite intervento diretto convenzionato, che consentirà di destinare a direzionale e servizi i circa mille metri quadri di superficie edificabile, oltre all’alloggio esistente. La giunta ha deliberato.

"Un progetto di grande importanza e atteso da anni – sottolinea l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli che ha portato la proposta in giunta – che permette di recuperare, bonificare e mettere in sicurezza un’area vicina al centro storico e di interesse turistico, visto il passaggio verso la porta Fontebranda e la risalita del Costone. La conferenza dei servizi ha approvato a gennaio il progetto di rimozione dei rifiuti e l’analisi di rischio, procederemo con tutto l’iter per l’inizio dei lavori, che dovrebbe avvenire entro l’estate". Tra gli interventi più significativi, la rimozione dell’amianto, la demolizione delle tettoie metalliche, la rimozione delle cisterne interrate. L’area occupa quasi quattromila metri quadrati. È prevista la conservazione del muro di contenimento in pietra lungo via Esterna Fontebranda.