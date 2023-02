Ex mulino e ciclovia, Taverne spera

Taverne d’Arbia è la frazione più popolosa del Comune di Siena ed è alle prese con problemi irrisolti da anni, in primo luogo urbanistici e di collegamento. Se ne è parlato nell’incontro tenuto dalla giunta comunale nel suo tour nei quartieri (prossima tappa martedì 14 alle 18 a San Miniato), a partire dai temi da lungo tempo dibattuti: il collegamento ciclopedonale con Arbia, il destino dell’ex mulino Muratori i cui ruderi incombono sull’abitato. Sulla prima questione, il vice sindaco Andrea Corsi ha ricordato come la realizzazione dell’opera sia finanziato con fondi Pnrr per quasi tre milioni di euro. Un collegamento necessario per scavalcare l’Arbia ed evitare il passaggio a piedi o sulle due ruote sullo stretto ponte utilizzato dalle auto.

Per l’area ex Muratori, l’assessore Michele Capitani ha ricordato il piano attuativo inserito nel Piano operativo. "È prevista la realizzazione di residenze per una superficie edificabile di circa 1.800 metri quadrati – ha detto Capitani – al posto dell’edificio storico su via Principale. Inoltre sono previsti edifici per attività direzionale o commerciale per 3.500 metri quadrati". Due tra le questioni principali (accanto al completamento dell’area degli impianti sportivi, con adiacente palazzina della Pubblica assistenza) insieme agli altri interventi già realizzati o programmati dall’amministrazione. Dal progetto del percorso turistico della via Lauretana Toscana, con un’area di sosta e un nuovo spazio per le biciclette, ai nuovi attraversamenti pedonali luminosi in via Aldobrandino degli Aldobrandeschi e in via Conte d’Arras. O, ancora, la pista ciclopedonale dagli impianti sportivi a Presciano, che si intersecherà con il nuovo ponte sull’Arbia.

Illustrati poi gli impegni per le aree verdi (in strada delle Ropole per esempio) e le iniziative dedicate ai giovani all’interno della rassegna "Estate nei quartieri", oppure quelle per i più piccoli con il teatro dei burattini. "Siamo qui a spiegare quello che abbiamo fatto – ha introdotto la serata il sindaco De Mossi – ma soprattutto, cosa ben più importante, ad ascoltare le vostre esigenze e le vostre richieste. Nonostante i tempi complessi che abbiamo dovuto affrontare tra Covid, post pandemia e crisi economica abbiamo comunque puntato su investimenti e interventi in diverse zone della città e nei nostri quartieri, tra cui anche Taverne: questo perché crediamo nella valorizzazione e nel miglioramento degli stessi e di tutta la città con progetti concreti e fattivi".

Dai cittadini è arrivata la richiesta di attenzione alla viabilità, con la previsione di semafori sonori, all’illuminazione e la proposta di installare telecamere di sorveglianza per evitare l’abbandono di rifiuti.