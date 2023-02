"Ex Fornace, il piano per la rinascita"

"Sulla ex Fornace tante opportunità sono state perse nel tempo. A 3 anni di distanza dalla variante al piano regolatore proposta dalla società proprietaria dell’area e dopo oltre 40 anni di mancati interventi, potrebbe essere arrivato il momento di dare una risposta concreta grazie ad un intervento pubblico. Anche se non mi sfugge l’onerosità della cosa che non potrebbe essere gestita solo dal Comune di Chiusi". Gianluca Sonnini, sindaco della cittadina etrusca, lancia una proposta per risolvere la problematica annosa di questo grande immobile che si trova nel centro di Chiusi Scalo, in completo stato di abbandono.

Un’area di circa 6 ettari con una possibilità edificatoria complessiva di 12.500 metri quadrati. L’obiettivo della variante approvata nel 2020 era creare un complesso a uso residenziale, direzionale e commerciale. Ma a oggi nulla è stato fatto fatto. "L’intervento pubblico che ho in mente - dice Sonnini - cambierebbe veramente il volto della nostra città. Potremmo pensare a una funzione pubblica di quell’area, ad esempio alla realizzazione di un grande campus scolastico all’avanguardia, con edifici a zero impatto ambientale, con spazi polivalenti riservati ad attività scolastiche come ad esempio biblioteca, auditorium, sala per la musica, un centro di documentazione sulla storia dello Scalo e della stazione. Ma pure campi da gioco, aree verdi, piste pedonali e ciclabili che possano anche riallacciarsi al vicino percorso della Bonifica. Senza contare la possibilità di realizzare un grande parcheggio a servizio del Ccn e della vicina stazione, vista la battaglia per l’alta velocità. Non possiamo proporci come stazione av senza parcheggi".

Tra l’altro, spiega il sindaco, "un ulteriore vantaggio potrebbe essere quello di avere un minore consumo del suolo e un impiego di un’area degradata per una funzione pubblica prioritaria ed essenziale". L’amministrazione comunale avrebbe anche l’opportunità di procedere a interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione con cambio di destinazione delle scuole elementari dello Scalo e delle medie di Chiusi Città. Servono però soldi, difficile quantificare ad oggi l’impegno di spesa complessivo, ma certamente siamo nell’ordine di svariati milioni di euro: "Le risorse sono tutte da trovare - conclude il primo cittadino - se il progetto che abbiamo in mente piace alla Regione Toscana poi bisognerebbe chiedere l’intervento del Ministero competente. Si tratta di un percorso lungo e impegnativo, da portare avanti anche con il coinvolgimento della popolazione. Il Comune, lo ripeto, è pronto a fare la propria parte, ma da solo non può riuscire".

Massimo Montebove