Ex fornace, alta tensione Danni ai mezzi impegnati nell’opera di recupero

di Massimo Cherubini

Per dire ’no’ all’insediamento di una nuova attività nella ex fornace di laterizi dell’Abbadia di Montepulciano si mandano in frantumi vetri di mezzi meccanici. Mani ignote hanno arrecato danni, per settemila euro, a un escavatore e una pala meccanica. Denuncia contro ignoti, presentata ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. I mezzi erano stati parcheggiati nei capannoni dell’ex fornace, in via di recupero, quando, notte tempo, è avvenuto il fatto. Che risale a quando il nuovo insediamento ha ottenuto i primi permessi dal comune.

Nella vecchia fornace, 7500 metri quadri di capannoni che insistono su quattro ettari di area, la società ’Retra’ (quindici dipendenti) intende aprire una struttura di supporto a quella che la famiglia di Emo Duchini gestisce a Montepulciano.

Ci sono proteste da parte dei cittadini, c’è chi ha scritto che "anche ad Abbadia di Montepulciano abbiamo un ecomostro". Viene chiamato in causa il Comune per aver rilasciato i permessi per un’attività finalizzata alla produzione di cemento e i triturazione di inerti. Ma dal municipio si dice che "non è corretto dire che è stato già autorizzato il progetto... L’amministrazione comunale ha tutto l’interesse a porre la massima attenzione affinché il nuovo insediamento produttivo, solo qualora abbia tutte le carte in regola (rispetto delle normative di settore; garanzie per la necessaria incolumità e salute dei cittadini), possa, di concerto con gli organi deputati ai controlli ambientali, avere il permesso di andare avanti. Ma ancora l’iter non è concluso".

Il tema è stato anche oggetto di una assemblea con i cittadini convocata dagli amministratori comunali. "Stiamo ripulendo – dice Stefano Duchini componente, con il padre Emo e la madre, della società Re.Tra – una discarica a cielo aperto. Un’area abbandonata da tutti per un quarto di secolo. Sono cinque anni che stiamo dietro alle procedure per realizzare questa punto produttivo che facciamo nel pieno rispetto delle norme. Le proteste? Per sei mesi in Comune è stato affisso il progetto. Non c’è stata alcuna osservazione, come prevede la procedura, di alcun tipo sugli elaborati presentati. Lavoriamo per dare lavoro – conclude Stefano Duchini – sperando di trovare mano d’opera".

La vecchia fornace, chiusa nel 1998 per fallimento della società che la gestiva, è stata acquisita dalla società Re.tra con gara indetta da ministero dello Sviluppo economico. Per render sempre più ’indipendente’ l’area, che si trova alle spalle del centro abitato, è stata aperta una nuova strada di collegamento con la provinciale.