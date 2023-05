Ex caserma dei pompieri e poliambulatorio, duello Bussagli-Capitani

È un potenziale conflitto istituzionale, scoppiato in piena campagna elettorale, sul polo sanitario di viale Sardegna e su quello scolastico che dovrà nascere nell’ex caserma dei Vigili del Fuoco in viale Cavour. Ieri mattina all’incontro dei sindaci del territorio con Anna Ferretti e il presidente della Regione Eugenio Giani, David Bussagli, sindaco di Poggibonsi qui nelle vesti di presidente della Provincia, ha attaccato il Comune: "C’è un accordo interistituzionale sui due nuovi poli sanitario e dell’istruzione, tutte le parti hanno tenuto fede ai propri impegni, tranne una: il Comune doveva solo valutare il procedimento e adeguare le norme urbanistiche, ma ad oggi non c’è traccia. E da tali scelte dipendono gli investimenti. Il Comune però altre varianti le ha fatte, su interessi legittimi però privati".

A stretto giro la replica dell’assessore all’urbanistica Michele Capitani: "Il materiale per procedere alla variante della ex caserma dei Vigili del fuoco è arrivato il 21 marzo. Quello per il poliambulatorio è oggetto di un accordo che coinvolge anche la sede attuale, con trasferimenti di ambulatori e ipotesi di residenziale o altro. Gli uffici comunque stanno portando avanti questo accordo. Io mi sono battuto, grazie alla totale disponibilità degli uffici, per far approvare con urgenza la variante di interesse delle Scotte. Da Bussagli mi sarei aspettato un grazie per questo, non accuse pretestuose da campagna elettorale. Tutte le varianti di qualche interesse privato sono rimaste indietro e solo avviate. Rigetto al mittente le sue parole".

O.P.