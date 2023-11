Evento Patti Smith Fondi in dono agli alluvionati

Saranno destinati alle popolazioni alluvionate della Toscana i fondi raccolti a favore della Caritas diocesana di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino in occasione del concerto di Patti Smith ‘A Tour of italian days’, in programma lunedì 11 dicembre alle 21.15 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Siena. L’evento, che è promosso dall’Arcidiocesi senese con l’Opera della Metropolitana di Siena e sostenuto da Opera Laboratori, è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Chi vuole potrà, dunque, generosamente contribuire con una donazione alla Fondazione Opera Diocesana Senese per la Carità inquadrando il QR code presente nei manifesti e documenti che pubblicizzano il concerto. La notizia della destinazione dei fondi arriva dall’Arcidiocesi stessa: ‘Ci è sembrato giusto - spiega il Cardinale Augusto Paolo Lojudice - destinare i fondi che verranno raccolti, attraverso donazioni libere, in occasione dell’evento di Patti Smith alle popolazioni della nostra regione duramente colpite dall’alluvione. Un evento dedicato alla Pace non può non avere come finalità quello di essere accanto a chi è in difficoltà e si trova in un forte stato di disagio in questo momento soprattutto per la perdita di tante vite umane’. Il tour della poetessa rock attraverserà tutta la Penisola: ogni concerto sarà valorizzato dalle suggestive location che accoglieranno le canzoni più amate dell’immenso repertorio di Patti Smith per valorizzarne la caratura artistica e quella ricerca musicale quanto letteraria che si è affermata nel corso della sua lunga carriera e che l’ha portata a calcare i palcoscenici più prestigiosi al mondo. Dopo aver ospitato la ‘voce’ di Noa, in occasione di ‘Musica per la pace 2022, l’Arcidiocesi e l’Opera della Metropolitana di Siena offriranno dunque l’evento internazionale dell’11 dicembre, che consentirà al pubblico di ascoltare Patti Smith e a tutti anche di fare una donazione.