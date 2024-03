"Eventi e iniziative delle Contrade: appuntamenti e attività in programma" Oggi nella Chiesa di San Giovannino della Staffa si terrà la Santa Messa in onore della Madonna della Pace per i contradaioli del Leocorno. Pantera organizza eventi come il torneo di burraco e cene tematiche. Torre propone visite culturali e corsi di Pronto Soccorso. Valdimontone riprende i corsi per alfieri e tamburini il sabato pomeriggio.