Eventi e appuntamenti nelle Contrade di Siena: sport, cultura e tradizione a giugno

· BRUCO

- Domenica 2 Giugno si terrà nei giardini della Nobil Contrada del Bruco il 28° Torneo di pallavolo Barbicone, tra i ragazzi dei Gruppo Giovani e Gruppo Piccoli di tutte le contrade. Vi aspettiamo per tifare i nostri ragazzi e per pranzare tutti insieme. Sarà possibile prenotarsi tramite mail a [email protected], nel cartello in società o tramite APP entro le 12 di venerdì 31 maggio (specificare il numero di celiaci e bambini se presenti).

· CHIOCCIOLA

- Domenica 9 Giugno appuntamento con l’edizione 2024 de "La Merenda nell’Oliveta", evento organizzato dal Comune di Siena in collaborazione con l’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, che avrà luogo nella cornice dell’Oliveta della Contrada della Chiocciola dalle ore 15 alle ore 18.

· DRAGO

- Da oggi a sabato 1 giugno "Serate nel Paradiso dei Voltoni": cene ed intrattenimenti vari per Soci e famiglia.

· GIRAFFA

Festa Titolare dell’Imperiale Contrada della Giraffa dal 30 maggio all’8 giugno

Giovedì 30 Maggio

- ore 18 Scuola di pittura e cucito, consegna delle bandiere nella Sala delle Vittorie.

- ore 19 Street Basket in Provenzano Torneo di Basket delle Contrade 3VS3 (over 18). Food&Drink in Piazza Provenzano.

Venerdì 31 maggio

- ore 8.30 Visita ai cimiteri extra-moenia per le onoranze ai Contradaioli defunti.

- ore 17.30 Presentazione del libro "La Giraffa alla Bufalata del 1612" di Franco Semboloni, Sala delle Vittorie.

- ore 19 Street Basket in Provenzano “Torneo di Basket delle Contrade 3VS3 (over 18) Food&Drink in Piazza Provenzano.

Sabato 1 giugno

- ore 8.30 Visita ai cimiteri cittadini per le Onoranze ai Contradaioli defunti.

- ore 14.30 Omaggio della Comparsa ai Residenti nel Rione.

- ore 15 Omaggio della Comparsa alla Cappella delle Sacre Particole e omaggio dei ceri alla Chiesa di Santa Elisabetta della Visitazione.

- ore 16 Battesimo Contradaiolo.

- ore 17 Cerimonia di ingresso dei Dodicenni nel Gruppo giovani e dei Diciottenni nella Contrada e Consegna borse di studio "Raffaello Ginanneschi".

- ore 19.15 Ricevimento della Signoria in via dei Rossi angolo via del Refe Nero.

- ore 19.30 Solenne Mattutino nell’Oratorio della Contrada.

- ore 20.30 Stand gastronomici e giochi nel Rione.

Domenica 2 giugno

- ore 8.15 Partenza della Comparsa per l’omaggio alle Consorelle

- ore 12:30 Offerta del Cero alla Madonna di Provenzano

- ore 15:30 Proseguimento dell’omaggio alle Consorelle.

- ore 19:30 Ritrovo con i Giraffini in Piazza del Campo.

- ore 19:45 Rientro della Comparsa in Contrada con la Banda Città del Palio.

- ore 20:30 Cena del giro, all’interno dei locali della Contrada.

· NICCHIO

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabatomattina dalle 9,30 alle 12,30 fino a sabato 22 giugno.

· TORRE

Circolo Culturale de I Battilana organizza una gita a Massa Marittima per visita guidata alla mostra "Il Sassetta e il suo tempo"

Costo 40 euro comprensivo di pranzo al ristorante Le Logge (antipasti misti, primo, dolce, bevande), visita del paese, auricolari. Sono disponibili posti auto per chi lo volesse. Per prenotazioni, entro il 5 giugno, scrivere a Francesco (333 3350909) o Veronica (3407974007).