Eventi e appuntamenti nelle Contrade di Siena: dal Convivio alla visita guidata, tutte le iniziative in programma

· CIVETTA

– Venerdì 12 aprile avrà luogo il consueto Convivio annuale del Gruppo Donatori di Sangue della Civetta ‘Paolo Bonacci’. Alle 20,30 cena in società. Per le prenotazioni utilizzare l’App della Contrada oppure contattare Stefano Bonacci, entro martedì 9 aprile. L’evento sarà gratuito per tutti i Donatori.

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. A partire da mercoledì 3 aprile, invece, i corsi si svolgeranno nei seguenti giorni: mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e Sabato dalle 16 alle 18.

· LEOCORNO

– Allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16 a partire dal 13 aprile. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386580546); Lorenzo Fanetti (3487662315); Francesco Narni Mancinelli (392647 5211).

· LUPA

– Venerdì 5 aprile alle 21 in prima e alle 21,15 in seconda convocazione assemblea generale di contrada. Odg: Comunicazioni Priore, Approvazione rendiconto 2023, Relazione dei revisori dei conti per l’anno 2023, Prospetto previsionale 2024, Nomina Revisori dei conti anno 2024, Proposta e votazione per la nomina dei componenti del Comitato Amici del Palio per l’anno 2024, Proposta per la nomina della Commissione Speciale Palchi (ex art. 57), Varie ed eventuali.

· NICCHIO

– Martedì 2 aprile cena col capitano.

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30. Nei giorni di giovedì 4, 11 e 18 aprile, sempre di mattina dalle 9,30 alle 12,30. Sabato 13 aprile la chiesa sarà aperta anche il pomeriggio dalle 18 in occasione diel concerto di musica classica.

· OCA

– Venerdì 5 aprile alle 18,30, incontro con il dottor Niccolò Nami, dermatologo Lilt ‘Melanoma, la diagnosi precoce salva la vita’.

· PANTERA

– Martedì 2 aprile torna l’Assaggeria. Menù: Tagliatelle ai porcini, Fonduta di carne alla bourguignonne, Fragole al limone. In cucina Gigi. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (33457 26660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

· TARTUCA

– La Commissione Cultura e Solidarietà organizza per sabato 6 aprile una visita guidata a ‘In Campo la Balzana’, la mostra sull’evoluzione del corteo storico del Palio di Siena attraverso le monture comunali. La visita è limitata ad un numero max di 15 persone, pertanto verranno organizzati due gruppi con entrata alle 11 e alle 12. L’ingresso è gratuito. Per prenotarsi chiamare: Antonio Gigli 3381601003 o

Cinzia Marzucchi 3341047539.

· VALDIMONTONE

– La contrada comunica che sabato 27 aprile, in occasione della festa titolare in onore della Madonna del Buon Consiglio, avrà luogo il battesimo contradaiolo per i nati negli anni 2023/2022/2021. Tutti gli interessati possono rivolgersi ai Maestri dei Novizi ([email protected]) entro e non oltre il giorno 6 aprile.

– Corsi per alfieri e tamburini il sabato pomeriggio a partire dalle 15,30, fino a nuova comunicazione.