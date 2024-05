"Eventi e appuntamenti delle Contrade: restauri, pranzi e assemblee in programma"

· DRAGO

– Festa Titolare

– Venerdì 24 maggio alle 18,30 Presentazione in Sala delle Vittorie dei lavori di restauro, sistemazione e valorizzazione della Sede storica ed apertura straordinaria di tutti i locali della Contrada.

· GIRAFFA

– Domenica 26 maggio Pranzo dell’estrazione. Prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci (3926897373).

· LEOCORNO

– Domenica 26 maggio cena della Trifora. Info e prenotazioni mediante l’apposita App. Per soci e famiglie

– Le monture per il Giro in città saranno consegnate con le seguenti modalità: giovedì 30 maggio e martedì 4 giugno dalle 21 consegna monture ai tamburini; giovedì 6 giugno dalle 21 consegna monture agli alfieri nati dal 2016 (che hanno già compiuto l’ottavo anno di età) al 2005 compreso; martedì 11 giugno dalle 21 consegna monture agli alfieri nati prima del 1 gennaio 2005. Si precisa che la consegna avverrà fino ad esaurimento disponibilità, solo nelle date sopra indicate ed esclusivamente al contradaiolo che indosserà la montura, senza possibilità di prenotazione.

· LUPA

– Mercoledì 22 maggio alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione è convocata l’assemblea generale di contrada con il seguente ordine del giorno: Comunicazione On.do Priore, Proposta di variazione e votazione del regolamento per l’assegnazione in locazione degli alloggi di proprietà della Contrada, Varie ed eventuali.

· PANTERA

– Sabato 25 maggio cenino tradizionale in società.

– Domenica 26 maggio brace. In caso di maltempo verrà fatto comunque il pranzo in Società, con menù variato.Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

– Ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, in società si tengono i corsi per alfieri e tamburini, aperti ai nati a partire dall’anno 2018. Per qualsiasi informazione scrivere a: [email protected].

· TARTUCA

– Venerdì 24 maggio, in via dei Maestri, si terrà la celebrazione dei 200 anni dalla nascita di Tito Sarrocchi. L’evento avrà inizio alle 18 in società con la presentazione della figura di Tito Sarrocchi come artista e come tartuchino, a cura dei relatori Raffaele Ascheri e Giovanni Mazzini. Alle 20 Celebrativa in via Tito Sarrocchi. Prenotarsi entro e non oltre le 18 di lunedì 20 maggio tramite messaggio o SMS specificando il nominativo o i nominativi dei partecipanti ai seguenti numeri: Giulia Vaselli: 3315040775, Francesca Burrini: 3713669515, Caterina Parentini: 3273412895, Maddalena Vaselli: 3403457813. Per facilitare l’organizzazione, la vendita delle tessere si terrà in società oggi dalle 18 alle 22 e martedì 21 maggio dalle 18 alle 22. Le tessere non saranno in vendita la sera della cena.

· TORRE

– Oggi dalle 10,30 alle 13 apertura mensile del Museo. Per informazioni contattare Laura Brocchi al seguente recapito 3248164589. Dalle 11 in poi il Gruppo Piccoli organizza una ‘braciata’ a Geggiano aperta a tutti. Riferimento Aldo Tani 3402229869 e Cecilia Gessani 3494949304. Alle 20,30 cenino.