"Eventi di Ottobre: Cena del Palio, Consultazioni Elettorali e Spettacoli Musicali"

· AQUILA

– Domani verrà organizzata la Cena del Palio delle Biciclette. Prenotazioni online entro la mezzanotte di oggi.

· DRAGO

– Le Commissioni elettorali di contrada e di società annunciano che, a partire dalla prossima settimana, si terranno le consultazioni aperte a tutto il popolo di Camporegio. Commissione elettorale di contrada: le consultazioni inizieranno giovedì 26 ottobre, ricevimento tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 21,30.

Commissione elettorale di società: le consultazioni inizieranno lunedì 23 ottobre, ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporegio.it

· GIRAFFA

– La Commissione Elettorale di Contrada riceve i contradaioli per i colloqui nei giorni di lunedì ed il giovedì dalle 21 alle 23 previo appuntamento contattando Marta (3349204 070).

· ISTRICE

– Mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre alle 21,30 Al Teatro dei Rinnovati di Siena si terrà lo spettacolo Musical ‘1555 ovvero gli Ultimi saranno Primi’. Per acquistare i biglietti contattare la Segreteria del Circolo Il Leone al seguente indirizzo segreteria.leone@istrice.org, nella mail si consiglia di indicare un recapito telefonico.

· LEOCORNO

– Domani pizza in società. Prenotarsi specificando nome, cognome e le eventuali allergie eo intolleranze mediante l’apposita app entro oggi. Per soci e famiglie.

· NICCHIO

– Martedì 31 ottobre Halloween.

Cena e Discoteca , serata aperta ai soli Nicchiaioli. Segnarsi nel cartello in società entro mercoledì 25 ottobre. Le tessere saranno in vendita presso gli economi giovedì 26 e venerdì 27 ottobre dalle 21,30 alle 23,30.

– Sabato 18 novembre Glitter Night (serata over 25). Cena e dopocena con Grace Poggetti. Segnarsi nel cartello entro lunedì 13 novembre.

· PANTERA

– Domani ci sarà l’appuntamento con la Pizza. Prenotazioni esclusivamente attraverso PanterApp, si informa che l’evento sull’App chiuderà 36 ore prima dell’inizio della cena.

– Martedì 24 ottobre Assaggeria ‘ Sapori d’autunno’. Menù: crostini toscani, tagliatelle ai porcini, spiedini misti con patate al forno, Uva e castagne al forno.

In cucina: Gigi e Lippino. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

– Sabato 28 ottobre serata anni ‘90. Cena e discoteca Over 25 dalle 20 in poi. Gaus dj. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp. Ricordiamo che l’evento su PanterApp scade 48 ore prima, e non sarà più possibile segnarsi. Non saranno accettate prenotazioni per mail.

– Le Commissioni Elettorali riceveranno i Contradaioli nei giorni e negli orari di seguito riportati:

Commissione Elettorale per il rinnovo del Seggio e del Capitano a partire da lunedì 23 ottobre ogni lunedì e giovedì dalle 21,30 alle 23,30.

Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio di società: martedì 24 ottobre, giovedì 26 ottobre e lunedì 30 ottobre dalle 21,30 alle 23,30.

· TORRE

– Mercoledì 25 ottobre cena di San Crispino ‘Compagnia del Grappolo’ presenterà la ‘Cena con delitto.

– Venerdì 27 ottobre alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456835.