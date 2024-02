Eventi culturali. Pubblicato l’avviso per la ricerca di sponsor

Pubblicato il nuovo avviso del Comune per l’individuazione di sponsorizzazioni a sostegno di iniziative, eventi e manifestazioni promosse dall’amministrazione. In particolare, per il Natale 2024, Capodanno 2024/2025, la stagione teatrale 2024/2025, attività didattiche teatrali e culturali per le scuole, concerti in Piazza del Campo, le esposizioni alla galleria Olmastroni e ai Magazzini del Sale e ’i venerdì di Palazzo’. L’amministrazione assume il ruolo di ’sponsee’, soggetto che assume, dietro corrispettivo, l’obbligo di associare all’ iniziativa il nome dello sponsor. Il corrispettivo per la sponsorizzazione sarà suddiviso in tre fasce: ’Main sponsor’, con finanziamento non inferiore a 50mila euro; ’Supporter sponsor o gold’ da 20mila a 50mila euro; ’Basic sponsor’ da mille a 20mila euro. Possibile inviare domande per il periodo di pubblicazione, fino al 30 novembre 2024.