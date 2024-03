Eustachio Calvani, le vittorie erano il suo destino

Guardiamo i nostri dirigenti del 2024 e non sembra sia passato molto tempo da Eustachio Calvani, uno dei protagonisti della Torre dell’ottocento. Diventa capitano per la carriera del 2 luglio 1829 e subito vince: monta il Saragiolo e, superato l’ostacolo Tartuca che aveva un ottimo cavallo, va a vincere con grande slancio. Ritorna alla guida della Torre per il 2 luglio 1835 e trionfa il successivo 17 agosto, riportando il Gobbo Saragiolo con il morello di Lorenzo Jacopi. Parte in testa e vi resta per i tre giri, lasciando tutti senza parole. Calvani è Capitano da tirare fuori nei momenti più difficili, pronto a risolvere situazioni intricate. E’ di nuovo alla guida per l’anno 1841 e poi ritornare nel 1856 per vincere il successivo 17 agosto con il figlio di Buonino in una accesa lotta fra molti protagonisti. Ed infine l’ultimo colpo di Calvani: ritorna a guidare Salicotto per il 15 agosto 1864 e porta a casa un altro drappellone, con la Civetta che scappa bene ma viene subito recuperata dalla Torre che, con il fantino Pilesse, ingaggia un furioso duello con il Valdimontone con la caduta di entrambi i fantini. L’ultima vittoria per Calvani è merito di uno scosso. Un altro modi passare alla storia.

Massimo Biliorsi