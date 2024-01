Estrazione della Lotteria. Biglietti introvabili da oltre una settimana nelle tabaccherie senesi

Sono introvabili da almeno una settimana nelle tabaccherie di Siena i biglietti della Lotteria Italia, con l’estrazione avvenuta nella serata di ieri. Ricordiamo, tanto per sognare a occhi aperti, che il primo premio è di 5 milioni di euro, per scendere con il secondo premio a 2,5 milioni. A seguire, una serie davvero lunga di vincite ’minori’ che non cambiano la vita, ma perlomeno la rendono migliore. "Sono almeno dieci giorni che abbiamo terminato i tagliandi – dicono dalla tabaccheria di via Banchi di Sopra – anche perché non è più possibile ordinarne di nuovi dal 16 dicembre. E tante sono anche all’ultimo giorno le richieste". Stesso trend in altre tabaccherie della città: "I biglietti della Lotteria ci arrivano da settembre. All’inizio non c’è nessuna corsa all’acquisto. Si comincia a venderli sul serio da fine novembre, ma quando le domande di averli aumentano, intorno a Natale, non sono più ordinabili".

Nel 2023 ci fu un sensibile aumento di vendite in tutta la Toscana, oltre il 13% in più rispetto all’anno precedente, con Siena che superò i 50mila taglianti acquistati con un incremento del 21%. Soltanto la tabaccheria di via di Città, fra quelle consultate, è arrivata a vendere tagliandi all’ultimo giorno: "Li ho terminati da poche ore perché ne avevo un’ottima scorta. Ma sono tutti finiti anche da noi". Una Lotteria storica, l’unica rimasta a livello nazionale, abbinata fin dal 1957 a varie trasmissioni, anche canore, della Rai. Adesso l’abbinamento è con il seguito programma dei pacchi di ’Affari tuoi’. Si cominciò con 500 lire con un premio massimo di 100 milioni, per arrivare a 10 milioni di premio. Dal 1998 ci sono anche premi istantanei oppure abbinati a programmi televisivi. La città più premiata nel corso degli anni è Roma, con 254 milioni di euro distribuiti: quest’anno boom di biglietti venduti. Sembra incredibile ma ben 31 milioni di euro non sono mai stati riscossi dai vincitori, di cui 420mila euro solo nell’ultima edizione. Corsa dunque fino a ieri all’ultimo biglietto. Avete vinto cinque milioni? Ricordatevi di ritirare la somma nelle modalità previste entro 180 giorni. Le vincite non sono soggette a tassazioni. Insomma è tutta roba vostra.

Massimo Biliorsi