Estra, Siena senza Intesa Domani nuova assemblea

di Orlando Pacchiani

Si riproverà domani mattina, a trovare una soluzione condivisa nell’assemblea di Intesa rimasta aperta dopo il nulla di fatto dell’altra sera. Sul tavolo la posizione da portare all’assemblea di Estra, convocata in prima convocazione per domani ma che si può già dare per slittata alla seconda convocazione di martedì. Le divisioni riguardano il ruolo di Siena sul fronte delle nomine e su quello della partecipazione alla multiutility.

Una divergenza di vedute che rispecchia il differente posizionamento politico. Enrico Tucci, assessore con delega alle partecipate del capoluogo, ha illustrato la posizione del Comune che è anche quella del partito di maggioranza Fratelli d’Italia: ok a Francesco Macrì presidente e Nicola Ciolini amministratore delegato - quindi Arezzo e Prato - con Siena che otterrebbe la vicepresidenza, da inserire nello statuto, e la guida del collegio sindacale. E un sì anche alla prospettiva multiutility, sposata a livello regionale dal partito.

Sul fronte degli amministratori di centrosinistra, che rappresentano la maggioranza all’interno di Intesa, la posizione è di varare le nomine solo dopo l’approvazione dei patti parasociali, con uno slittamento quindi di 10-15 giorni dell’assemblea di Estra.

Scelta dettata non solo dalle perplessità dalle proposte sulla governance, ma anche dai timori per la scelta della multiutility, considerata più uno svantaggio che un vantaggio per Estra e quindi di conseguenze anche per Intesa e i Comuni senesi che ne fanno parte.

Prima di domattina si cercherà di trovare una soluzione, altrimenti la maggioranza potrebbe decidere di andare avanti per la propria strada, aprendo un contrasto con il comune capoluogo. Una possibilità che, a parti invertite, potrebbe riproporsi nell’assemblea di Estra, laddove Arezzo, Prato e Ancona potrebbero anche decidere senza Siena, ma aprendo un altro fronte di conflitto.

Una partita che si giocherà in due tempi tra domani e martedì, con la possibilità poi dei tempi supplementari se passasse la proposta di rinvio che potrebbe arrivare da Siena. Il confronto è ancora aperto.