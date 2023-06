Estra, Siena balla da sola Oggi si decide

Un osservatore interessato si limita a dire "speriamo che la notte porti consiglio". La realtà è che sulla partita di Estra, che stamani alle 9.30 si ritrova in assemblea, Siena rischia di restare isolata. Ieri mattina nell’assemblea di Intesa si è verificato lo scenario previsto: il capoluogo e quindi politicamente il centrodestra ha votato da solo, sostanzialmente in appoggio delle scelte sulla governance (vicepresidenza, da inserire nello statuto, e presidenza del collegio dei sindaci revisori) e sulla prospettiva multiutility. È invece passata la linea degli amministratori di centrosinistra, che - salvo sorprese maturate appunto nella notte - consegneranno a Intesa il mandato di chiedere il rinvio dell’assemblea, per dare il tempo di stipulare i patti parasociali e quindi sostanzialmente di trovare un nuovo accordo preventivo.

Difficile che questa linea passi, ma non è del tutto chiaro cosa succederà in caso contrario. La lettura delle maggioranze necessarie per votare gli atti, incrociando lo statuto e il codice civile, dà vita a una situazione particolarmente complessa e che i tecnici invitano a valutare con attenzione. Se Arezzo, Prato e Ancona decideranno di andare per la propria strada, e soprattutto se lo potranno fare, Siena rischia di restare con un pugno di mosche e senza peso reale. Con sullo sfondo la prospettiva della multiutility, spinta dalle amministrazioni della Toscana centrale e con un appoggio trasversale da centrodestra e centrosinistra. La partita è oggi, con Francesco Macrì lanciato verso la presidenza con Nicola Ciolini amministratore delegato. E Siena in cerca di un ruolo.

O.P.