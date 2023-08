’Estra per lo sport’ Torna il Premio per le buone notizie

Tutto pronto per la VI edizione del Premio giornalistico ’Estra per lo Sport: l’energia delle Buone Notizie’, per i migliori articoli e servizi di giornalismo sportivo in cui venga messo in luce il valore di promozione sociale ed educativo dello sport. Il Premio, che quest’anno ha mantenuto le medesime categorie e si fonda sui medesimi valori delle edizioni precedenti, ha cambiato pelle: non saranno più i giornalisti a candidarsi attraverso un bando, ma saranno raccolti tutti i servizi dedicati ai temi del premio pubblicati dal 1° ottobre 2022 al 30 novembre 2023 e la giuria li valuterà decretando i vincitori. Le candidature chiudono al 30 ottobre 2023 e le premiazioni territoriali si svolgeranno nei primi mesi del 2024. Prosegue anche nella stagione 20232024 l’organizzazione di due webinar in collaborazione con USSI, da sempre partner del Premio, e Ordine Nazionale dei Giornalisti.