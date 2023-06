Estra, Pd sindaci ancora indecisi su nomine, Rossi svelerà i nomi stamani

Pino Di Blasio

Mentre scriviamo, i sindaci del Pd non hanno ancora sciolto i nodi sul vicepresidente e sulle altre nomine nella governance di Estra. Comunicheranno le scelte stamani, il presidente di Intesa, Davide Rossi, le rivelerà alle 11, agli altri soci di Estra. I nomi in ballo sono noti, quello che non è tanto noto a Firenze, Prato e Arezzo è la ragione in base alla quale Siena è più fredda sulla multiutility pubblica toscana per i servizi pubblici. Sono tanti i motivi, industriali e finanziari: quello principale riguarda la futura quotazione in Borsa per trovare i capitali sufficienti a liquidare Acea. Qualunque limite si prevederà sulle quote ai privati, sarà infranto al primo aumento di capitale. Anche la Fondazione Mps aveva il tetto del 4%. Si è visto come è finita.