Estra, Monte e Biotecnopolo Lampi d’estate

Pino

Di Blasio

Non ci siamo affatto stupiti del comunicato firmato da Alia e Coingas, che plaude al patto di sindacato che darà un’accelerata al progetto della Hera toscana. Forse sono rimasti sorpresi, ma solo per la velocità di esecuzione, i soci senesi di Intesa e il vicepresidente di Estra Alessandro Fabbrini. Che hanno insistito per rendere pubblico quel patto che ora vogliono leggere nel dettaglio. Ma non sembra plausibile una reazione veemente dopo aver scoperto di essere minoranza isolata. C’è quel 25% di Estra che va tutelato e valorizzato, cercando alleati non facendo saltare il banco.

Dopo Estra e multiutility dei servizi, toccherà a Banca Mps dare segnali sul futuro. I boatos sull’alleanza con Bper per far nascere quel terzo polo bancario che, a detta di chi scrive, è menagramo a partire dal nome, dopo le dichiarazioni di giugno, sono tornati a covare sotto la cenere. Il silenzio sarà squarciato il 4 agosto, quando l’ad del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, illustrerà agli analisti e alla comunità finanziaria il bilancio semestrale. E lo stesso faranno a Modena i vertici di Bper, Pier Luigi Montani in testa. Tra smentite, prese di distanza, piani stand alone e alzate di spalle, il patto Bper-Mps sembra essere ancora l’unica strada percorribile per creare una banca più grande nel cuore dell’Italia produttiva, con Toscana e Emilia-Romagna al centro. Si tratta solo di aspettare, tanto le cose che devono accadere, accadono.

Stesso discorso per il Biotecnopolo. I cinque membri del cda ci sono, la nomina della professoressa Annalisa Santucci come consigliere per l’ingresso di Tls tra i soci fondatori, era acquisita da tempo. Tanto che l’onorevole Francesco Michelotti, esponente del governo in Terra di Siena, aveva proposto al ministro della salute Orazio Schillaci di nominare la professoressa presidente della Fondazione Biotecnopolo. Però per quel ruolo è già designato l’ex rettore dell’Università Humanitas Marco Montorsi. Prima o poi tutto sarà ufficializzato. Tanto le cose che devono accadere, accadono.