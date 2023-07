Estra, Monte e Biotecnopolo Lampi d’estate

Pino Di Blasio

Tanto le cose che devono accadere accadono anche se tu non insisti, non le cerchi. Sono loro che prima o poi vengono a cercarti. Il blitz sulla governance di Estra, il patto di sindacato tra Prato-Firenze e Arezzo per controllare la holding dell’energia e inserirla come tassello cruciale nel mosaico della multiutility pubblica toscana, era nell’ordine delle cose. Era la base su cui poggiava il ritorno alla presidenza di Francesco Macrì e gli strappi costanti dei sindaci di Firenze e Prato per far nascere la multiutility prima possibile, grazie ai volumi di affari, al capitale e al patrimonio che solo Estra può mettere in campo. Non certo Alia o Publiacqua