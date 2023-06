Estra e Centria selezionano ingegneri tecnici e informatici

Agevolare le scelte professionali dei giovani, offrire un percorso di formazione con inserimento nell’ambiente di lavoro. Estra e Centria, società di distribuzione del metano, hanno scelto i tirocini extracurriculari per selezionare 4 profili: Estra cerca 1 laureando o laureato in indirizzo informatico (scadenza 25 giugno) e Centria cerca 7 laureandi o laureati in ingegneria triennale e magistrale; 2 laureandi o laureati in discipline economiche; 3 diplomandi o diplomati di istituti tecnici industriali (scadenza 20 giugno). Tutti i bandi prevedono una prima selezione sulla base delle candidature, valutazione con prova di gruppo, test attitudinali e colloquio motivazionale. Sulla base del punteggio ottenuto, verrà stilata una graduatoria e i selezionati potranno svolgere uno stage di 6 mesi al termine del quale i primi classificati verranno assunti a tempo indeterminato.