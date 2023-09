Estra, è allarme truffe: "Chiamate ai clienti per nuovi fornitori"

2Estra desidera informare i propri clienti in merito ad alcuni tentativi di truffa che si stanno svolgendo in questi giorni. Alcuni clienti hanno ricevuto diverse telefonate da parte di numeri di telefono non appartenenti a Estra, che affermano di rappresentare la società e cercano di offrire telefonicamente variazioni contrattuali o contratti di fornitura con altre società di vendita. I numeri ufficiali di Estra sono pubblicati sul sito web aziendale.