Estensione del servizio carrozzine elettriche al Policlinico di Siena

Estensione dell’orario per il servizio di carrozzine elettriche all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dedicato ai pazienti con problemi di deambulazione che hanno necessità di raggiungere le varie zone dell’ospedale. A partire da domani, il servizio sarà attivo non solo nelle ore mattutine ma anche in quelle pomeridiane e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20. E’ un servizio che si è rivelato molto utile e funzionale per l’utenza. Gli utenti che necessitano di tale servizio possono rivolgersi alla Portineria o ai Servizi Accoglienza per informazioni. La procedura prevede il rilascio di un numero di cellulare per essere richiamati alla fine della visita e essere riaccompagnati all’uscita. Grazie alla tipologia di carrozzina, gli utenti possono essere accolti sia presso i parcheggi della Sigerico che nelle porzioni di posteggio sterrato. Prenotazioni al 338 6833846 dalle 9 alle 13.