Estate in Fortezza, anno zero: "Continuità e programmazione, ora scelte per crescere ancora"

Niccolò Giallombardo dei Propositivo fa il punto sull’estate in Fortezza, a conclusione di un’estate che li ha visti protagonisti di questo importante spazio. "Quest’anno siamo partiti prima, con l’apertura che ci ha visti impegnati da maggio. Ogni estate è stata un tassello in più di un percorso che ormai ha trovato una sua identità", dice Giallombardo.

Qual è stata la risposta?

"Il pubblico è cresciuto, sia nei numeri sia nella consapevolezza: oggi arriva in Fortezza con aspettative alte, desideroso di qualità e di novità. È diventato più attento ed esigente, ma questo per noi è uno stimolo positivo: significa che ViviFortezza è riconosciuto come un punto di riferimento dell’estate senese".

Qual è stata la chiave?

"Il pubblico è esigente anche perché a Siena non ci sono molte occasioni per vivere l’atmosfera di un concerto con produzioni di un certo livello. Il pubblico senese cerca qualità e varietà. Ama vivere la Fortezza come un luogo accogliente e identitario, dove poter trovare sia momenti di relax con gli aperitivi e gli incontri culturali, sia esperienze più intense come i concerti e gli spettacoli".

Come avete orientato le vostre scelte?

"In questi anni abbiamo sperimentato molto per capire cosa potesse andare incontro a tutti i gusti, cercando di garantire un’offerta variegata. Essendo uno spazio pubblico, ci siamo sentiti in dovere di coprire un po’ tutti i generi e le generazioni. Il pubblico è molto vario e questo ci rende felici, segno che siamo riusciti a renderlo accessibile a tutti".

Cosa fare ancora?

"Ci sono grosse aspettative sulla Fortezza, tuttavia noto poca conoscenza su numeri e altre realtà. Faccio un esempio: molti si aspettano che Siena offra un evento della portata di Lucca, Firenze o Arezzo ed è comprensibile, ma nel breve è impossibile. Lucca, per esempio, ha una piazza che contiene circa 12mila paganti, è un festival trentennale che ha collocato nella prima edizione Bob Dylan lanciando un messaggio chiaro su cosa volesse essere. Altri hanno spazi che a Siena per ora non abbiamo".

E le collaborazioni?

"Quest’anno abbiamo portato spettacoli di rilievo grazie alla sinergia con attori locali come B side, Teatri di Siena con il direttore Vincenzo Bocciarelli, Claudio Bertini di Prg, la collaborazione con Teatro di Montecatini che ha permesso di coprodurre alcuni importanti spettacoli".

Come si è evoluto il rapporto con il Comune?

"Il rapporto con l’attuale amministrazione è cresciuto molto negli anni: oggi è una collaborazione vera e strutturata, anche se ci sono ancora meccanismi da affinare. Tuttavia credo siano passaggi fondamentali per rendere sempre più sostenibile ed efficace la gestione".

A cosa si riferisce?

"Fortezza richiede molte energie e risorse; tuttavia notiamo che nel periodo estivo ci sono, fortunatamente, molti fronti aperti. Vivi Fortezza è un evento che deve trovare un peso maggiore nella bilancia delle priorità se c’è l’interesse di farlo crescere. Il Comune ci sostiene e ci ha permesso di programmare con continuità e visione di lungo periodo, grazie al bando con una concessione di tre anni".

E il rapporto con le associazioni di categoria?

"Negli anni abbiamo cercato il dialogo, ma non abbiamo ancora trovato una sinergia che possa aggiungere valore a quello che già esiste. Dovrebbero vedere Fortezza più come un’opportunità che come una minaccia. Oggi ha una capienza di duemila persone e non riceve contributi regionali o comunali, oltre al fatto che il privato stenta a investire influenzato da una visione marcata solo sugli eventi di richiamo nazionale".

Cosa immagina per crescere in questa direzione?

"Ci vuole molta più convinzione, competenza di settore e fiducia da parte di chi amministra la città, dei privati e delle imprese che potrebbero rientrare nell’indotto legato ai grandi eventi. Gli eventi non sono autosufficienti e vanno sostenuti da pubblico e privato perché i loro benefici sono diffusi e indiretti. Senza contributi esterni, il modello economico non regge".

La Fortezza e il suo uso. Come si può migliorare? Con una tecnostruttura si può allungare la stagione?

"È uno spazio straordinario che può crescere ancora. Una tecnostruttura permetterebbe di estendere la stagione e di offrire eventi anche in condizioni meteo sfavorevoli. La sfida è lavorare su una maggiore fruibilità annuale, mantenendo intatti il fascino e la storia del luogo".

È una strada percorribile?

"Abbiamo in passato lavorato ad alcune proposte e credo che sia fattibile per rispondere alla mancanza di spazi nel periodo invernale. Potrebbe essere la prossima sfida a livello cittadino: noi saremmo ben lieti di contribuire alla realizzazione di un progetto simile, forti anche dell’esperienza estiva".