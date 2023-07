Estate Chigiana, la musica in Piazza ’Corcerto per l’Italia’ e Uto Ughi

Due grandi concerti in Piazza del Campo, per il Chigiana International Festival & Summer Academy 2023. Domani alle 21.30 Daniele Gatti dirigerà in occasione del ‘Concerto per l’Italia’ l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in un programma suddiviso in due parti che comprende prima il Concerto n. 23 per pianoforte e orchestra K 488 di Mozart, con Lilya Zilberstein solista al pianoforte, e dopo la Sinfonia n. 6 "Patetica" di Cajkovskij. Sabato alle 22, invece, sarà protagonista il maestro Uto Ughi che torna a Siena con il suo violino per festeggiare il centenario delle attività concertistiche chigiane, accompagnato dall’Orchestra della Toscana diretta da Simone Bernardini, in un programma che prevede il Preludio e Allegro in mi minore nello stile di Pugnani di Fritz Kreisler, il Concerto per violino e orchestra n. 1 in sol minore op.26 di Max Bruch e la Sinfonia n.4 in la maggiore op.90 "Italiana" di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

"Due eventi davvero importanti – commenta il presidente dell’Accademia Chigiana, Carlo Rossi – che per il terzo anno consecutivo confermano la preziosa collaborazione con il Comune". "L’Accademia Chigiana è uno dei simboli identitari di questa città – aggiunge il sindaco Nicoletta Fabio – e auspico che la nostra collaborazione possa dare vita anche ad altri eventi".

Il direttore artistico della Chigiana, Nicola Sani, ricorda il momento in cui è nata l’intuizione del concerto in piazza: "Era il 2021 e il mondo usciva dalla pandemia, che aveva avuto un effetto devastante su musica e spettacolo. Teatri chiusi, orchestre ferme, compagnie che non si sarebbero più riprese. Quell’anno abbiamo voluto dare un segnale. E abbiamo fatto il primo concerto in Piazza del Campo intitolandolo ‘Concerto per l’Italia’. Era un palco enorme, perché anche i musicisti dovevano tenere il distanziamento previsto. Ma lo abbiamo fatto. E fu da brivido. Adesso il Concerto per l’Italia deve diventare un classico internazionale dell’estate, come il Concerto di Capodanno di Vienna". L’evento di domani sarà infatti trasmesso in diretta televisiva su Rai5 e radiofonica su Radio3. Appuntamento stasera, invece, a Palazzo Chigi Saracini alle 21.15, per il concerto del violinista russo Ilya Gringolts iniseme al giovane pianista Anton Gerzenberg. In porgramma opere di Mozart, Schubert e Berio e, in prima esecusione assoluta, i ‘Sei nuovi capricci per violino solo e un saluto’ di Salvatore Sciarrino.

