Estate Chigiana da record. Mille artisti, cento concerti

Sarà anche vero che al termine di ogni evento si parla sempre di ‘edizione da record’, ma una programmazione di oltre cento concerti in due mesi parla da sola. Oltre mille artisti coinvolti, sei produzioni d’opera, sei concerti sinfonici, quattro orchestre, trentadue corsi di alto perfezionamento, cinque laboratori di produzione. Numeri che danno una dimensione di cos’è stata l’edizione 2023 del Chigiana International Festival & Summer Academy intitolato ‘Parola’. Ma la quantità della proposta potrebbe risultare persino superflua se non fosse avvalorata dalla qualità, riconosciuta dalla critica e testimoniata dalle dirette televisive, sottolineata infine da ciò che più di ogni altra cosa attesta il gradimento: gli applausi del pubblico.

Pubblico che ha riempito non solo Piazza del Campo, in occasione dei concerti a ingresso gratuito organizzati con il sostegno del Comune, ma anche in ogni tappa di questo viaggio musicale, che si è articolato in un percorso mai scontato, dalla musica sinfonica alle più recenti avanguardie dell’elettronica, passando per un ampio omaggio a Luciano Berio, in occasione del ventennale della sua scomparsa, attraverso la rappresentazione di trenta opere firmate dal grande compositore. Tanti gli artisti che sono tornati per esibirsi a Siena, da Uto Ughi a Nicola Piovani, da Tabea Zimmermann a Lilya Zilberstein, e ancora Luciano Acocella, Daniele Gatti, in una stagione davvero straordinaria che ha visto anche consolidarsi sodalizi con realtà come il Maggio Fiorentino e il Mozarteum di Salisburgo.

"Il Chigiana International Festival & Summer Academy – afferma il direttore artistico, Nicola Sani – costituisce oggi un nuovo paradigma nella dinamica delle grandi manifestazioni musicali del nostro Paese. La Chigiana interpreta pienamente il suo ruolo di accademia di alto perfezionamento, che consiste nel portare avanti un’azione determinante per l’avvio alla carriera dei giovani talenti musicali provenienti da tutto il mondo, com’è testimoniato dai brillanti risultati raggiunti da molti allievi chigiani nelle principali istituzioni concertistiche e nei teatri d’opera in Italia e all’estero".

Con i suoi eventi, organizzati su tutto il territorio senese, e non solo nelle consuete location cittadine, il festival assume un ruolo importante anche come fattore di motivazione per il turismo di qualità. Un dato confermato dalla presenza ormai costate di un pubblico che arriva da fuori, anche dall’estero, proprio per seguire la manifestazione.

"Nell’anno del centenario – aggiunge il direttore amministrativo, Angelo Armiento – la Chigiana ha ulteriormente potenziato la sua offerta formativa e di spettacolo, coinvolgendo un numero eccezionale di artisti e studenti, accrescendo le collaborazioni nazionali e internazionali e ampliando le sedi di spettacolo su Siena e nel territorio toscano. Considerando che la quasi totalità degli eventi e dei concerti sono interamente originali e sono realizzati in meno di due mesi, si può capire come lo sforzo organizzativo messo in campo dall’accademia sia stato anche quest’anno imponente".

Riccardo Bruni