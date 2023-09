’Esser umani’ e ’stelle, poesia e Medioevo’. Bright entra nel vivo con ospite Vespignani

In attesa della Notte della ricerca di venerdì, i due atenei senesi sono già impegnati con diversi interessanti appuntamenti: oggi i convegni ’Quando il talento non basta’ alle 16 in Rettorato e ’Stelle della poesia’ alla Stranieri alle 18; domani visita guidata all’ex convitto Il Refugio e il convegno, a San Francesco alle 17, ’Essere umani, Essere diversi’. Domani inoltre si terrà il primo appuntamento per la comunità accademica con il fisico Alessandro Vespignani, che sarà poi l’ospite del Phd graduation day, evento del 29 settembre alle 15 in Rettorato che darà il via a Bright Night: sono attesi 50 ricercatori che hanno svolto il dottorato nell’ultimo triennio. Domani dunque alle 15 nell’aula magna dell’Università degli Studi Alessandro Vespignani parlerà a studenti e comunità scientifica di ’Crossing Boundaries: Harnessing the Power of Interdisciplinary Approaches in Complex Systems’. Vespignani è direttore del Northeastern Network Science Institute e professor della Northeastern University di Boston: le sue ricerche ricerca si sono concentrate sulle applicazioni dell’epidemiologia computazionale; ha contribuito alla gestione internazionale delle epidemie di Ebola, Zika e Coronavirus.