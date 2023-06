Esportazioni Farmaceutiche in Boom, Vini e Olio Toscani in Marcia Trionfale

Le esportazioni del settore farmaceutico fanno boom, il camper invece arretra e paga dazio ai problemi del settore automotive. L’agroalimentare, con i vini dei colli fiorentini e senesi, continua la sua marcia trionfale nei mercati internazionali. E’ la sintesi dello stato di salute dei distretti della Toscana, monitorati da Intesa Sanpaolo, che nel 2022 registra una crescita del 12,7% delle esportazioni, che hanno superato i 24 miliardi di euro complessivi. Il focus sui tre distretti senesi principali parte dal successo dei Vini fiorentini e senesi e dall’Olio toscano: il primo distretto ha chiuso il 2022 con 912,3 milioni di euro di vendite all’estero (+ 11,6%, oltre 94 milioni di aumento). L’olio, che copre più province, è cresciuto del 27,9%, balzando da 640 a 819 milioni di euro.

La camperistica valdelsana arretra rispetto al 2021 dorato: da 991,8 milioni a 717,3, una flessione pesante, del 27,7%. Che si spiega con tanti fattori legati al settore. Perdite che i Poli del settore farmaceutico e del biomedicale rimediano ampiamente con 5,7 miliardi di euro di esportazioni. Il polo farmaceutico senese ha più che raddoppiato l’export rispetto al 2021 (+ 125,4%) con importanti incrementi dei flussi verso gli Stati Uniti, da ricondurre anche a logiche distributive delle multinazionali. A conferma del buon andamento del settore, si sottolinea la capacità del territorio di attrarre capitali, come il recente investimento concentrato nella provincia di Siena per un nuovo centro di ricerca e sviluppo di GSK, per sviluppare i processi per passare dalla produzione in piccola scala degli antigeni identificati in ricerca alla produzione di vaccini. Il polo senese è passato da 838,9 a 1.890,9 milion i di euro di export.