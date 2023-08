’Esplode’ tubo dell’acqua Allagato viale Marconi Disagi per case e attività

L’acqua è tornata a disposizione dei residenti, ma cinque episodi di perdite idriche in meno di tre settimane non lasciano indifferenti gli abitanti del quartiere. Tutti nella stessa zona di Poggibonsi i casi che si sono verificati, cioè tra la parte terminale di viale Marconi e via delle Pancole, dove ieri è intervenuto il personale di Acque Spa con istituzione temporanea di un senso unico alternato per i mezzi in transito alle prese con il semaforo provvisorio. Strada di nuovo allagata, come era avvenuto l’altra sera in viale Marconi sul lato sinistro del rettilineo (procedendo in direzione di Drove). Anche in quel caso un autentico fiume – come riferito dagli abitanti, intorno alle 23,30 di giovedì – successivo a un tonfo. Un eccesso di pressione, le elevate temperature o chissà quali altre cause sarebbero alla base di quella nuova ’esplosione di un tubo’ divenuta purtroppo un’abitudine per la gente del quartiere di Cimamori, esasperata dal ripetersi di simili scenari. "Si compiono interventi degli addetti alla gestione del servizio idrico – osservano – ma una soluzione definitiva sembra non esistere, a giudicare dai continui disagi con cui siamo costretti a fare i conti". Oltre all’équipe tecnica di Acque Spa, gli interventi della Polizia municipale e dei Vigili del fuoco. La viabilità ha ripreso il suo corso, ma restano i marciapiedi danneggiati in più punti di viale Marconi e le parti transennate nei pressi di attività e abitazioni. Il tutto, mentre si aspettano soluzioni definitive.

Paolo Bartalini