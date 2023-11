Esplode palazzina Arrivano 9 ambulanze del 118

Grande sforzo anche del volontariato senese, coordinato dal 118, per soccorrere i migranti rimasti coinvolti nell’esplosione che si è verificata ieri intorno all’una. E che ha completamente distrutto la palazzina che ospitava la casa accoglienza della società Ospita nella zona industriale di San Lorenzo Nuovo, piccolo centro in provincia di Viterbo, non molto distante dalla zona amiatina. L’edificio è collassato su se stesso travolgendo le 30 persone che si trovavano alloggiate nei mini appartamenti al suo interno. Si tratta di richiedenti asilo, per lo più, uomini ma anche donne senza bambini. Tutti feriti, sembra non in maniera grave, tranne uno di loro che è stato trasportato in elicottero a Roma, in coma ed intubato.

"Dal Senese e dal Grossetano sono partite ben 9 ambulanze – conferma il responsabile del 118 dell’Asl Toscana Sud Est GIuseppe Panzardi -, una della Misericordia di Abbadia, un’altra della Misericordia di Celle, una terza di quella di Piancastagnaio, due dalla Valdichiana, Sarteano e Montepulciano sempre Misericordia, un’ulteriore ambulanza da Castel del Piano, la Croce Rossa di Pitigliano e due ambulanze della Misericordia di Santa Fiora. In un primo momento era stato preventivato di trasferire i feriti anche negli ospedali di Siena e di Grosseto ma non è stato necessario. Le nostre ambulanze hanno trasportato 4 feriti al nosocomio di Pitigliano. Sottolineo la consueta ottima risposta delle associazioni di volontariato, peraltro nel cuore della notte. E un grazie anche al personale della centrale 118 che ha organizzato l’intervento interfacciandosi con i colleghi viterbesi".

La.Valde.