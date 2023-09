Esenzione dalla Tari per le famiglie in difficoltà Pubblicato il bando

Anche a Poggibonsi, purtroppo, sale il numero delle famiglie in difficoltà economiche. Per loro, tuttavia, sono previste misure di sostegno varie, tra cui l’esenzione dalla Tari, la tassa sui rifiuti. Lo scorso anno sono state ben 267 le famiglie poggibonsesi che ne hanno usufruito. Il bando rivolto alle utenze domestiche si è aperto in questi giorni. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al 29 settembre. Possono fare richiesta di esenzione le famiglie con un valore Isee inferiore a 7.000 euro. Le doma nde dovranno essere compilate soltanto on line dal sito www.comune.poggibonsi.si.it.