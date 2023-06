"Eseguire gli ordini delle autorità" L’ex prefetto Stelo contro il rettore

"Le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ordini di pubblica autorità, che vanno eseguiti a prescindere dalle idee personali". Va dritto al punto Vittorio Stelo (nella foto), ex prefetto ed ex consigliere di Stato, che interviene sul caso Montanari. "Il Cerimoniale della Presidenza del Consiglio emanò la stessa direttiva anche per la morte di ex presidenti come Giulio Andreotti e Ciriaco De Mita – ricorda Stelo –. Le direttive diventano ordini di pubblica autorità che vanno eseguiti da chi ha responsabilità pubbliche. L’Università per Stranieri, pur avendo autonomia amministrativa e finanziaria, svolge una funzione pubblica, cioè l’istruzione, quindi è disciplinata da leggi statali. Infatti gli atenei sono sotto la vigilanza del ministero".

Stelo aggiunge: "Tutti gli uffici con finalità pubbliche devono eseguire gli ordini della pubblica autorità, a prescindere dalle opinioni personali, pur legittime, che possono essere oggetto di dibattito ma che non vanno confuse con il rispetto delle regole. Altrimenti ci sarebbe l’anarchia". L’ex prefetto conclude: "Anche il sindaco di Bari e presidente di Anci, Antonio Decaro, Pd ha parlato di ’atto dovuto’. Il senso dello Stato impone di obbedire anche alle direttive non condivise".

C.B.