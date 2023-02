Esce di strada e si ribalta con l’auto Giovane finisce al Pronto soccorso

SAN GIMIGNANO

Uliano Vettori ha dedicato al suo allievo Stefano Lotti tante emozionanti pagine. Pensieri scritti a penna e consegnati ai giornali per la pubblicazione di articoli nella ricorrenza del 28 febbraio.

L’ultimo saluto al mister è avvenuto proprio alla vigilia del trentacinquesimo anniversario della scomparsa del giocatore di Madonna dell’Acqua (Pisa). Alle esequie di Uliano Vettori, fra i gruppi di portacolori di diverse epoche, ha partecipato anche Giuliano Lotti, fratello minore di Stefano, a testimonianza della forza e della profondità di un legame capace di andare ben oltre gli aspetti calcistici. Questo pomeriggio al Giardino di Stefano il ricordo voluto dalla Us Poggibonsi. Alle 16,30 sono attesi al cippo commemorativo dello stadio alcuni Leoni di ieri e di oggi, insieme con i rappresentanti del club di viale Marconi e dell’amministrazione comunale. Per la prima volta, dunque, una sorta di omaggio congiunto. Un tributo sia all’atleta sia al maestro che nel tempo si è speso per organizzare – si era attivato perfino nelle scorse settimane, prima del rapido aggravamento delle condizioni di salute – le varie edizioni del Memorial, chiamando a Poggibonsi numerosi amici che mai hanno fatto mancare il loro affetto nei confronti di un ragazzo capace sino in fondo di offrire tutto di sé per la causa.

Paolo Bartalini